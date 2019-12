Vettel, si sa, è uno che senza peli sulla lingua, che non teme di dire ciò che pensa e, così ha fatto ieri, durantel a Convention Ferrari, col sorriso stampato in volto. Davanti a tutto lo staff di Maranello, Mattia Binotto ha chiesto ai suoi piloti quale è stato il momento migliore della stagione 2019. “Penso che quest’anno è stato molto positivo, abbiamo un sacco di cavalli in macchina, con un motore molto forte, mi è piaciuta Singapore, anche il Canada, dove qualcuno ha rubato la nostra vittoria“, ha affermato il tedesco ridendo e ricevendo gli applausi della platea, riferendosi alla penalizzazione inflittagli dopo la vittoria.

