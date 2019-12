Un pareggio incredibile, quello di oggi del Verona, davanti al suo pubblico contro il Torino. Sotto di tre reti, la squadra veronese è riuscita a rimontare nell’ultima mezz’ora di gioco, chiudendo il match con un sorprendente 3-3.

“Sono quelle partite incredibili che è difficile spiegare. Abbiamo giocato la miglior partita dell’anno, si è giocato un gran calcio contro una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Li abbiamo dominati, siamo stati impeccabili fino allo 0-3, poi è successo un po’ di tutto. Peccato aver buttato via due punti che sarebbero stati meritati. Sono davvero incavolato“, ha dichiarato Mazzarri ai microfoni Dazn.

“Siamo stati superficiali e ci siamo complicati la vita da soli con una serie di sciocchezze. Non so davvero cosa dire sul rigore subito, mentre gli altri due gol sono frutto di disattenzioni e di mancata applicazione del fuorigioco difficile spiegare come si sia dilapidato tutto con queste sciocchezze. Se si gioca così, comunque, non penso che regaleremo punti a nessuno, ne vinceremo tante. Non portare a casa i tre punti oggi è stata proprio una beffa: due punti regalati oggi per beneficenza oggi, sara’ perche’ si avvicina Natale. Come giudico l’arbitro? Guardate la partita intera, non solo il rigore che ci ha dato: mi riferisco in particolare a come sia stato diretto il match nel secondo tempo“, ha concluso il tecnico granata.

