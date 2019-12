Si è tenuta lo scorso weekend la 12 Ore del Golfo: sul circuito di Yas Marina ha sfrecciato anche il team Kessel formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Uccio Salucci. Il trio italiano ha conquistato la vittoria di categoria, Pro-Am, per poi salire anche sul podio della generale con un fantastico terzo posto.

Un risultato fantastico per il Dottore, che non ha nascosto la sua gioia: “è stata un’esperienza bellissima, chiusa con la ciliegina sulla torta, abbiamo fatto primo di categoria, ma soprattutto abbiamo fatto terzi overall, quindi insieme a quelli veri siamo saliti sul podio con i piloti ufficiali Audi, è stato bello, abbiamo fatto bene a venire qua, bello bello“, ha affermato ai microfoni di Sky Sport.

Valentino Rossi ha poi rivelato anche un clamoroso retroscena: “nel primo stint nella sera è stato bello, sono stato con i migliori, stavo tornando su, quindi tutto perfetto e ad un certo punto la macchina si è ammutolita, fuel pump, una cosa del genere, fortunatamente ieri sera abbiamo fatto il ripasso di tutte i manettini che ci sono quindi da dentro la macchina puoi fare delle manovre e praticamente c’è una pompa di benzina di riserva e quindi io sono riuscito a fare la procedura per cambire pompa e sono riuscito a tornare ai box, fortuna, non ci meritavamo una fine così“.

Valuta questo articolo