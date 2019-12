Il terzo posto ottenuto alla 12 Ore del Golfo conferma le capacità di Valentino Rossi sulle quattro ruote, qualità che gli apparecchiano un futuro in qualsiasi categoria lui decidesse di gareggiare.

Ne è convinto anche Ronnie Kessel, proprietario del team con cui il Dottore ha corso negli Emirati, esprimendo il proprio punto di vista sul pesarese: “Valentino ha mostrato grande capacità al volante di queste macchine, ora dipende solo da lui decidere eventualmente che progetto mettere in piedi, se prendere una strada o un’altra. Ha il potenziale per raccogliere qualsiasi sfida a ruote coperte. Da quello che abbiamo visto ogni volta che ha corso con noi, ha le capacità per gareggiare ad alto livello. La Gt3 per lui rappresenta la macchina ideale, volendo potrebbe correre anche nella categoria LMP, che però è un concetto di auto diversa e che oggi per certi versi sta perdendo un po’ di attrattiva“.

Valuta questo articolo