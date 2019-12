La stagione 2019 di MotoGp non è stata brillante per Valentino Rossi: il Dottore non è riuscito a trovare il feeling giusto con la sua M1. A commentare le difficoltà del pilota Yamaha è stato il suo ex coach, Luca Cadalora, che è stato al suo fianco fino alla fine della stagione 2019.

“Valentino è partito bene all’inizio dell’anno, ha fatto due podi, un inizio arrembante. Poi è entrato in crisi con la moto, è stato un anno difficile per lui. Penso ci siano le basi per ripartire in modo più convincente e competitivo. Sarà un anno importante , lui ha la voglia di continuare anche dopo il 2020. Dovrà fare bene all’inizio del campionato“, ha affermato alla ‘rosea’.

Non è mancato un commento sugli altri piloti: “abbiamo avuto uno strapotere spagnolo, per noi italiani non è il massimo. Andrea Dovizioso è stato l’unico che ha impensierito in qualche occasione Marc Marquez. Ma gli è mancata costanza e questo gli ha impedito di lottare per il Mondiale. Quartararo è la grande sorpresa, è andato molto forte anche se non ha vinto un GP. Di solito i giovani così tendono a migliorare e possiamo aspettarcelo più forte di quest’anno. Anche Vinales è andato forte e certamente ne vedremo delle belle“.

