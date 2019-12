Mancano 3 giorni alla 12 Ore del Golfo, che vedrà in gara un terzetto d’eccezione, formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Uccio Salucci, a bordo della Ferrari 488 GT3. Il Dottore, dopo l’avventura sulla Mercedes di Lewis Hamilton di lunedì scorso a Valencia, è subito volato ad Abu Dhabi con la sua Francesca Sofia Novello e oggi è tornato ai box, sul circuito di Yas Marina. In attesa di scendere in pista, Valentino Rossi si è divertito ad immortalare l’amico Uccio mentre saliva in sella alla sua vettura, pubblicando diversi video nelle sue Storie Instagram.

