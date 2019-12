Il titolo del Corriere dello Sport ha scatenato polemiche e discussioni, il ‘Black Friday‘ associato a Inter-Roma con riferimento a Lukaku e Smalling ha spinto il web a tacciare il quotidiano di razzismo, così come hanno fatto anche Milan e Roma. Le due società hanno addirittura messo alla porta i giornalisti del Corsport, bandendoli dai propri centri sportivi fino al 31 dicembre.

Una decisione che ha scatenato la reazione dell’USSI: ‘Abbiamo assistito con sorpresa e sconcerto a quanto si è scatenato dopo il titolo del ‘Corriere dello Sport’ sul black friday di Inter-Roma. Un titolo si può azzeccare o sbagliare, può essere intelligente o inopportuno e su questo ci misuriamo quotidianamente nelle redazioni, ma altra cosa è definire razzista il giornale, in questo caso il Corriere dello Sport, che lo ha pubblicato. Per fortuna, nel comunicato congiunto, Roma e Milan, pur protestando, riconoscono che non c’è alcun intento razzista da parte del giornale. Proprio per questo, bontà loro, hanno deciso di tenere fuori da Trigoria e Milanello, i giornalisti della testata ‘solo’ sino al 31 dicembre.

Questa ‘punizione’ per noi è inaccettabile. I club hanno molte cose da farsi perdonare in materia e ci conforta che ultimamente abbiano preso finalmente una posizione chiara e seria. Ma non hanno alcun titolo per stabilire chi sono i giornalisti bravi e quelli da mettere all’indice, quali sono le testate buone e quelle cattive. C’è l’Ordine che provvede, se serve, con i suoi organi disciplinari e la decisione di Roma e Milan, questa sì, ha davvero il sapore di una discriminazione. Che l’USSI non può condividere, per cui chiede alla Lega e ai due club di cancellare subito un provvedimento discriminatorio, che apre la strada a pericolose liste di proscrizione. Un po’ di sobrietà e di serenità, da parte di tutti, non guasterebbe‘.

