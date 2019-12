Altro che baby, Benedetta Pilato è diventata grande! Nonostante i suoi 14 anni, la nuotatrice azzurra, vicecampionessa mondiale nei 50 metri vasca, ha conquistato oggi il suo primo oro tra le grandi.

Benedetta Pilato ha sbaragliato la concorrenza a Glasgow negli Europei di nuoto in vasca corta, conquistando la vittoria, col crono di 29.32, nei 50 metri rana femminili. Una fantastica doppietta azzurra, con Martina Carraro al secondo posto, col crono di 29.60, mentre chiude il podio McSharry.

“Sono super contenta, volevo fare bene e ce l’ho fatta. Volevo ringraziare tutti, sono scoppiata a piangere appena sono arrivata qua, pensavo di non piangere sinceramente ma non ce l’ho fatta, sono contenta. Avevo molta più tensione, pensavo di dover confermare qualcosa o dimostrare qualcosa a qualcuno, ho confermato la mia idea di scendere in vasca con divertimento, adesso la vivrò con molta tranquillità“, ha dichiarato ai microfoni Rai Benedetta Pilato.

“E’ bello essere comunque tra le migliori, è una sensazione stupenda, ce la giochiamo tra noi due che siamo italiane e credonon sia mai successo nella storia del nuoto, sono molto contenta, è la mia pria medaglia agli europei in vasca corta, va bene così“, ha aggiunto Martina Carraro.

Valuta questo articolo