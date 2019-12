Giovedì scorso, David Stern è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Mount Sinai West Medical Center di New York per un’emorragia cerebrale. L’ex commissioner NBA è svenuto in un ristorante a Midtown, New York e da quel giorno le sue condizioni sono tutt’ora critiche. L’NBA ha fatto sapere in una nota che David Stern “è circondato dall’affetto dei suoi cari e sta ricevendo le migliori cure possibili“.

