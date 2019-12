Epilogo a dir poco incredibile quello del match di UFC Fight Night Washington. Jairzinho Rozenstruik ha vinto per ko tecnico contro Alistair Overeem, mettendo al tappeto l’avversario con un destro terrificante. Nonostante Overeem si sia prontamente rialzato, l’arbitro ha optato per la sospensione dell’incontro. Il motivo? Gli effetti del colpo subito: il pugno di Jairzinho Rozenstruik ha letteralmente fatto volare via un pezzo del labbro di Alistair Overeem, scena diventata ben presto virale sui social!

