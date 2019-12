Dopo le vittorie nette su Mutante e Sanchez, Marvin Vettori va a caccia del terzo successo consecutivo. Il fighter italiano tornerà a combattere in UFC nel 2020, precisamente il 21 marzo nella card di UFC London, in quello che sarà il primo incontro al di fuori degli Stati Uniti da quando ha firmato per la promotion di Dana White. L’avversario sarà Darren Stewart che vanta 4 successi negli ultimi 5 match e, come ‘The Italian Dream‘, vuole puntare alla top 15 di categoria. Sui social Marvin Vettori ha colto al volo l’occasione di gettare benzina sul fuoco in vista del match: “non importa chi, se devo ripulire l’intera divisione, sono pronto a farlo. Il 21 marzo mi prenderò un’altra anima”.

