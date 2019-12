Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano sempre più e gli italiani sognano in grande con gli atleti azzurri che parteciperanno alla prossima Olimpiade. Non è ancora qualificata, ma sta lavorando sodo per farlo, Tania Cagnotto, tornata ad allenarsi con Francesca Dallapè dopo l’addio di Rio 2016 e la maternità.

“La sesta Olimpiade? A questa domanda purtroppo non posso rispondere perché dobbiamo ancora qualificarci. Dopo Rio avevo smesso e non avevo alcuna intenzione di riprendere, però la mia amica e collega Francesca Dallapè ha talmente insistito per provare a fare questa olimpiade da mamme. L’idea adesso mi sta piacendo -prosegue entusiasta la campionessa mondiale- è un anno che mi sto allenando quasi seriamente, non ovviamente ai livelli di prima, ma ci stiamo provando. A febbraio avremo le prime qualifiche e speriamo di farcela“, ha dichiarato Tania Cagnotto a ‘Le Parole della Settimana’, su Rai3.

