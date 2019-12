Stefanos Tsitsipas si sta preparando a tornare in campo in vista della stagione 2020. Sarà un’annata importantissima per il greco, quella delle conferme dopo l’ottimo exploit della stagione appena conclusa. Tsitsipas vorrà andare all’assalto di uno Slam dopo aver vinto le ATP Finals e per farlo le proverà tutte. Di certo non gli tornerà utile quanto fatto negli ultimi allenamenti, delle prove di ballo non proprio ben riuscite. Decisamente meglio quando Stefanos si cimenta sul campo da tennis, di seguito il video delle particolari esercitazioni di ballo di Tsitsipas tra una sessione di pesi e l’altra.

