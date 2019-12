La partita fra Miami Heat e Atlanta Hawks è stata una delle più emozionanti della notte. La sfida sembrava essere nelle mani degli Atlanta Hawks a 59.9 secondi dalla fine, ma i Miami Heat sono riusciti a rimontare nel finale fino a vincere all’overtime. Grande gioia fra i giocatori della franchigia della Florida, un po’ meno per Trae Young sbeffeggiato a più non posso nel post gara. Il motivo? La stella degli Hawks, ad un minuto dalla fine, ha urlato ‘è finita‘ sottolineando l’ultimo canestro dei suoi con ampi gesti. Peccato che Miami avesse un parere differente, al punto di rimontare e vincere.

The Heat went on a 24-5 run after Trae Young said it was “over”

➖➖➖

This Heat team is full of dogs and I love it🔥pic.twitter.com/k0PE2SP0U0

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 11, 2019