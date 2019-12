L’ATP ha annunciato i premi in denaro per la stagione del Tour ATP 2020, nonché il rilascio del calendario del Tour ATP 2021. La stagione 2020 vedrà i premi per i giocatori durante l’ATP Tour salire sino a 158,7 milioni di dollari, con un aumento del 13% rispetto al 2019, aumento dunque considerevole dopo le tante discussioni dei mesi passati. La stagione inizierà il 3 gennaio con la tanto attesa ATP Cup, che si svolgerà tra Brisbane, Perth e Sydney. Il nuovo evento della stagione offrirà premi in denaro pari a 15 milioni di dollari, diventando il più grande evento ATP in denaro del calendario.

L’ATP ha inoltre pubblicato il suo calendario 2021, comprendente 64 tornei ATP in 30 paesi, oltre ai quattro Grand Slam e alla Coppa Davis. La stagione ATP 2021 inizierà il 1° gennaio con l’ATP Cup e culminerà a novembre con la prima edizione delle finali ATP a Torino, dove il finale di stagione sarà ospitato fino al 2025. Il calendario 2021 dà continuità alla struttura ed al programma dei tornei esistenti, tra cui nove importanti tornei ATP Masters 1000, 13 eventi ATP 500, 38 tornei ATP 250, nonché le finali ATP Next Gen a Milano e la Coppa Laver. L’ATP Tour ha attirato un pubblico record ai suoi tornei, in televisione e online negli ultimi anni, con un record di 4,82 milioni di fan che hanno partecipato ai tornei nel 2019.

