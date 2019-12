Non è più coinvolto direttamente nelle dinamiche della Serie A, ma Francesco Totti continua a seguirle con passione e un occhio di riguardo per la sua Roma, rimastagli ovviamente nel cuore.

Francesco Totti ha seguito la partita con l’Inter dalla tribuna e, interrogato da Sky Sport su quanto visto in campo, l’ex capitano giallorosso ha espresso il proprio parere: “è stata una bellissima partita, combattuta e che la Roma ha giocato a testa alta, senza paura. Ha un grande allenatore che sta capendo cosa significa la Serie A e ha a disposizione un organico forte. I tifosi meritano la Champions“.

Sul campionato, Totti ha poi sottolineato: “la Juventus credo abbia come obiettivo principale la Champions. Dopo tutti questi anni che vinci in Italia è normale pensare in grande. L’Inter quest’anno è una squadra top, con un allenatore che è il valore aggiunto, ma per me la Juve spingerà l’acceleratore nel momento decisivo. Conte? Ha confermato le mie parole, ha detto quello che gli ho detto io in passato. Qualcuno le aveva messe in dubbio”.

