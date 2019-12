Prima sconfitta stagionale in Champions per Mourinho, costretto ad assistere alla debacle del suo Tottenham all’Allianz Arena, superato 3-1 dal Bayern Monaco.

Un ko che comunque non scalfisce le convinzioni dello Special One, ancora certo del fatto che nessuno si auguri di sfidare gli Spurs agli ottavi: “penso che nessuna prima nel girone voglia giocare contro di noi agli ottavi, siamo una delle squadre più forti tra le seconde. L’Inghilterra è un Paese folle che prevede tante gare che lasciano segni sui giocatori e sulle squadre, a fine febbraio però avrò capito meglio i miei giocatori e anche loro mi avranno capito meglio”.

Sul match con il Bayern: “alcuni giocatori hanno giocato i loro primi minuti con me. Era importante raccogliere informazioni che normalmente puoi annotare durante la stagione o nella pre-season. Sono appena arrivato qui e ho bisogno di capire tante cose. Non mi pento delle decisioni che ho preso, spero che i nostri tifosi capiscano che cosa ho fatto. Preferivo un risultato migliore, ma è andata come è andata“.

