Brutta sconfitta per il Torino, che cade davanti al proprio pubblico al cospetto di una SPAL cinica e coraggiosa. Petagna e compagni si impongono 1-2 sui granata in rimonta, ribaltando l’iniziale vantaggio firmato Rincon.

Una serata da dimenticare per Mazzarri, apparso alquanto deluso ai microfoni di DAZN: “è stata una partita difficile su un campo pesante, non c’è stato un gioco brillante e sui duelli fisici ci hanno messo in difficoltà. E’ un momento in cui non ci gira nulla bene, probabilmente io dovevo non mettere un altro attaccante, però volevo vincere a tutti i costi: forse è stato un errore inserire Zaza, ci va tutto storto e non dovevo rischiare con l’ultimo cambio, ma ho cercato di forzarla perché attaccavamo in continuazione. I ragazzi hanno dato tutto, è un momento così. Abbiamo fatto questo scivolone in casa e mi dispiace. La prestazione dei ragazzi è stata encomiabile anche una volta rimasti in dieci“.

Mazzarri ha poi concluso: “abbiamo fatto gol, poi ne abbiamo sbagliati diversi: loro sono venuti a giocarsela, non avevano nulla da perdere. Nel secondo tempo siamo rimasti in dieci ma abbiamo continuato ad attaccare, non siamo stati fortunati. Anche in occasione del primo gol subito eravamo momentaneamente in dieci, ci lecchiamo le ferite. Sono quelle partite che sono scritte: se devono finire in un certo modo, lo faranno“.

