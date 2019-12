In un giorno speciale come il Natale, Urbano Cairo ha omaggiato i tifosi del Torino con un video messaggio apparso sul sito del club, utile non solo per fare i propri auguri ma anche per promettere ulteriori sforzi in vista delle prossime stagioni.

Queste le sue parole raccolte in un video messaggio: “cerco di fare veramente il massimo per darvi gioie e soddisfazioni. A volte non riesco, ma sappiate che da parte mia c’e’ sempre una voglia forte e una grande determinazione. Sto cercando di fare il meglio, il meglio per il Toro. Al Toro sono molto legato. A volte non ce la si fa. Pero’ ci proviamo, ci riproviamo e non molliamo mai: questa è la grande caratteristica di noi del Toro. Augurio di buon anno e di un buon decennio, visto che ne sta per cominciarne uno nuovo“.

