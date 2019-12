Il 2019 sta per terminare, mancano pochi giorni per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2020. E’ giunto dunque il tempo di stilare il bilancio e, tra squadre, piloti e nuotatori, c’è anche lo spazio per le wags.

Le mogli e fidanzate degli sportivi sono sempre chiacchieratissime e super apprezzate, soprattutto dal pubblico maschile, ma molte di loro sanno ottenere consensi anche dalle donne, che amano seguirle sui social per consigli e tanto altro.

Ecco dunque le top e flop delle Wags di SportFair:

TOP:

Francesca Sofia Novello: bellissima ma semplice e riservata, la fidanzata di Valentino Rossi sa farsi apprezzare per il suo essere speciale. La dolce metà del Dottore non ha bisogno di mostrare look hot e mise bollenti, anche se quando lo fa è apprezzatissima, per ottenere gli apprezzamenti dei fan. La differenza d’età non si nota assolutamente e la bella modella italiana ha subito fatto breccia in tutti gli appassionati delle due ruote e tifosi di Valentini, che l’hanno accolta nella famiglia ‘gialla’ con calore, entrando nel paddock in punta di piedi.

Melissa Satta: un anno speciale quello della modella italiana. L’ex velina ha infatti ritrovato l’amore, superando la crisi col marito Boateng e andando così a riformare quel nucleo familiare unico e pieno d’amore. Melissa Satta, inoltre, è sempre aggiornatissima sul mondo del calcio, ha dimostrato di essere abilissima col pallone e dicendo senza paura la sua.

Wanda Nara: tra critiche e clamorosi rumors, la showgirl argentina non teme alcun giudizio. Carattere forte, sicuro di sì, la moglie e agente di Mauro Icardi va dritta per la sua strada, senza preoccuparsi dei giudizi altrui. L’argentina merita questa postazione anche per le sue strategie di mercato, per aver trovato un posto nel PSG ad Icardi, dimostrando che il problema dell’Inter non era il calciatore argentino. Riesce sempre a fare notizia, risponde a tono alle critiche, soprattutto se vengono dalla famiglia e non ha bisogno di creare scandali per essere popolare. Nonostante le critiche è ricercatissima ed è spesso ospite in tv: dopo Tiki Taka, Wanda è stata scelta per essere opinionista al Grande Fratello Vip, al via a gennaio.

FLOP:

Xisca Perelló: nonostante il 2019 sia stato l’anno del suo matrimonio, con Rafa Nadal, la bella spagnola non è particolarmente considerata dagli amanti del tennis e dagli appassionati di sport in generale. Ama sicuramente custodire la sua privacy, ma anche il comportamento di Nadal ha influito a non darle troppa considerazione: lo spagnolo ha definito infatti ‘normale’ il giorno del suo matrimonio, tornando ad allenarsi pochissimi giorni dopo.

Shakira: dopo aver concluso il 2018 nello scandalo per una serie di problemi col fisco, la moglie di Piquè, nel 2019, ha ereditato le antipatie del marito per il nuovo format della Coppa Davis. Piquè, infatti, ha fatto parlare di sè per il suo inserimento nel mondo del tennis, e la scelta di far esibire la moglie nel giorno della finalissima non è stata azzeccatissima: scontata e con troppi interessi familiari.

Rita Johal: la compagna di Mahrez è riuscita a far parlare di sè, ma non per le sue qualità, bensì per una lite con la fidanzata di Sane. Candice Brook l’ha infatti accusata di aver passato una notte col pugile Wilder, innescando una lite social fatta di insulti.

