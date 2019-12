Il 2019 volge al termine e come ogni anno è giunto il momento di tirare le somme per tutti i tennisti del Tour. Per Roger Federer è stato un anno ricco di alti e bassi, all’interno del quale però il campione svizzero ha come sempre illuminato la scena con i suoi colpi. Si può infatti discutere in merito al tanto agognato discorso su chi sia il “Goat” del tennis mondiale, ma è davvero impossibile mettere in discussione il fatto che King Roger sia il tennista più elegante e bello da vedere del mondo.

Come detto, anche quest’anno i colpi di Federer che hanno lasciato a bocca aperta appassionati ed avversari sono stati molti, di seguito una selezione delle 10 giocate più belle dell’anno 2019 messe in mostra da Roger in giro per il Tour. Smorzate, volée da urlo e colpi impossibili per normali esseri umani, c’è un po’ di tutto nella Top 10 stagionale dello svizzero.

