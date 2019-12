Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha annunciato che la Giunta nazionale di oggi ha approvato il bilancio “come da indicazioni e prescrizioni“, compresa “l’integrazione dei fondi per Tokyo 2020 e i premi per olimpici e paralimpici“. Sono stati stanziati 6.5 milioni di premi per gli atleti azzurri che vinceranno una o più medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Malagò ha dichiarato: “è stato decretato come parametro di riferimento lo stesso numero di medaglie di Rio, augurandoci di sbagliare e dover pagare di più. Il mio desiderio per Tokyo 2020? Fare meglio di Rio 2016, basterebbe anche solo una medaglia in più“.

Valuta questo articolo