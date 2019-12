Test di Abu Dhabi – Testacoda per Vettel: un contatto con Perez fa girare il ferrarista [VIDEO]

Sono in corso ad Abu Dhabi i test di Formula 1: ieri, per la Ferrari, è sceso in pista Sebastian Vettel, che ha chiuso la sua giornata di lavoro al secondo posto nella classifica dei tempi, alle spalle solo di Valtteri Bottas.

Non è mancato qualche brivido in pista: il tedesco della Ferrari è stato infatti protagonista di un testacoda dopo un contatto con Perez. Un ruota a ruota tra le due monoposto ha fatto girare la Ferrari di Vettel, che però non ha riportato conseguenze. Il tedesco ha infatti proseguito poi il suo giro in pista senza problemi.