Naomi Osaka ha annunciato la scelta di un nuovo coach per la stagione 2020. La tennista giapponese ha deciso di affidarsi all’esperienza del belga Wim Fissette che dovrà subito iniziare a lavorare in vsita degli Australian Open. Fissette, che avrà l’arduo compito di far ritornare la giocatrice asiatica sui livelli mostrati con coach Sascha Bajin, in passato ha allenato giocatrici del calibro di Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Angelique Kerber e Simona Halep, oltre a Johanna Konta, Sara Errani e Sabine Lisicki.

