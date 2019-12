Momento di grande gioia e felicità per Lucie Safarova. La tennista ceca ha annunciato, attraverso un dolce post sul suo profilo Instagram, la nascista della sua prima figlia, Lea, avuta con l’hockeista Tomas Plekanec. Sui social Safarova ha scritto: “mi sono svegliata questa mattina come una mamma… non c’è niente di meglio di questa situazione! Benvenuta nella nostra famiglia Lea“.

