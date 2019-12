La questione del match fixing e delle scommesse illecite nel mondo del tennis non di primissima fascia, è assolutamente d’attualità in questi giorni. Il Tennis Integrity Supervisory Board ha spesso e volentieri sottolineato come flussi anomali di scommesse si siano verificati per tornei del circuito ITF come ad esempio alcuni da 15.000 dollari, dunque serviva mandare un messaggio, prendere decisioni importanti.

Una di queste prese di posizione è arrivata congiuntamente dal Tennis Integrity Supervisory Board e dall’ITF appunto. Nei giorni scorsi infatti è stato deciso di eliminare la diffusione dei livescore nei tornei con montepremi da 15.000 dollari. Il motivo? Scoraggiare il betting su tali eventi, al centro di copiose critiche e con la lente d’ingrandimento puntata addosso. Tale provvedimento riguarderà 1.000 eventi distribuiti in 80 paesi, dunque una misura restrittiva su larga scala, che si spera possa far diminuire le ombre su tali tornei.

