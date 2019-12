La decade 2010-19 volge al termine ed è giunto il momento di tirare le somme relativamente a quanto accaduto durante tale periodo anche nel mondo del tennis. Tante le statistiche che sono state sciorinate in questi giorni, una di queste però ha attirato la nostra attenzione.

Si tratta dell’analisi in merito ai tennisti che durante questi 10 anni non hanno mai abbandonato la Top 100 del seeding mondiale. Solo 10 i giocatori capaci di compiere questa “impresa”. Alcuni big sono stati condizionati da infortuni e problemi personali, dunque il novero degli highlander si è decisamente assottigliato. Tra i 10 tennisti capaci di non uscire mai dalla Top 100, ci sono ovviamente i Big 3: Federer, Nadal e Djokovic hanno monopolizzato la classifica in questa decade. Tra gli altri 7 c’è l’azzurro Fabio Fognini, spesso bistrattato ingiustamente, ma ai vertici del tennis mondiale ormai da tantissimo tempo. A far compagnia a Fabio troviamo Kohlschreiber, Cilic, Isner, Simon, Verdasco e Gasquet, tennisti dunque di primissimo livello, alcuni capaci di affacciarsi anche a ridosso della Top 10 del seeding.

percentage of time in the atp top-100 in the last decade (1Jan10-31Dec19). 310 players was top-100 for at least 1 week (mmoh, fratangelo and a. martin only 1 week), 10 for all the time (fognini, verdasco, simon, isner, cilic, djokovi, kohlschreiber, nadal, gasquet, federer) pic.twitter.com/dyfrHOcSYz

— Luca Brancher (@LucaBeck) December 24, 2019