Il 2019 tennistico va agli archivi. In questo mese di dicembre si sono disputati alcuni tornei-esibizione, utili a preparare l’inizio del 2020 in terra australiana, che culminerà con gli Australian Open. Per quanto concerne il tour ATP è giunto dunque il momento di tirare le somme al termine di un’annata spettacolare che ha regalato agli appassionati ancora una volta i Big3 in vetta alla classifica, ma anche giovani scatenati pronti a contendergli il trono.

Parlando della stagione appena conclusa, c’è un tennista che sorprendentemente innalzato il suo livello di tennis, finendo per essere il giocatore con più vittorie all’attivo durante l’anno. Stiamo parlando di Daniil Medvedev, il quale ha sì giocato molto durante il 2019, ma ottenendo anche risultati eccellenti. E’ il russo il primo nella speciale classifica dei match vinti con ben 59 successi, seguito da Nadal ad una sola lunghezza di distanza. 57 per Novak Djokovic, 54 per Tsitsipas e 53 invece sono state le vittorie di Roger Federer. Dopodiché si nota un discreto distacco, il sesto è infatti Thiem con 49 successi all’attivo. Come detto, Medvedev è stato molto impegnato durante il 2019, con un calendario fittissimo. Il russo vorrà proseguire su questa strada per tentare l’assalto al podio ATP.

