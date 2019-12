Tennis, Bautista Agut ritrova il sorriso: dopo la morte del padre, le nozze con la bella Ana

Bautista Agut si è sposato con la compagna Ana Tortosa a pochi giorni dalla vittoria in Davis e dalla triste morte del padre

Bautista Agut ha vissuto un ultimo mese davvero ricco di alti e bassi, come su delle montagne russe. Lo shock della morte del padre del tennista spagnolo, ha interrotto la sua spedizione in Coppa Davis con la maglia della Spagna, solo momentaneamente però. Dopo essere stato al capezzale del padre infatti, Bautista Agut è tornato al fianco di Nadal e soci per la finale di Davis vinta contro il Canada.

Ma non è tutto, a distanza di pochi giorni il tennista ha avuto un altro motivo per sorridere e lasciar da parte anche solo per qualche momento la tristezza del decesso del padre. Bautista Agut ha infatti sposato nella giornata di ieri la sua compagna Ana Tortosa, matrimonio in tono minore dato quanto accaduto in famiglia solo pochi giorni fa, ma ‘the show must go on’ ed il sorriso deve tornare sulle labbra del giocatore spagnolo pronto a rituffarsi nel seeding in un 2020 molto importante per le sue sorti.

