Elina Svitolina ha chiuso l’annata 2019 in crescendo, arrivando sino alla finale delle WTA Finals persa contro la Barty. L’ucraina però non intende affatto cullarsi sugli allori, anzi, in vista dell’inizio della nuova stagione si sta allenando a ritmi serrati. Arrivare al mese di gennaio in condizioni smaglianti sarà importantissimo per la Svitolina, dato che il primo Slam dell’anno incombe. Gli Australian Open possono essere un grande trampolino di lancio in vista del proseguo del 2020, di seguito il video degli allenamenti della Svitolina davvero molto intensi.

PER IL VIDEO >> Svitolina al lavoro per la nuova stagione: allenamenti serrati per l’ucraina

