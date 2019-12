L’espulsione ricevuta nei minuti finale della Supercoppa Italiana costa carissima a Rodrigo Bentancur, il centrocampista della Juventus è stato infatti squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo, che gli ha comminato anche un’ammenda di 10.000 euro.

Questa la motivazione: “1 giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; 2 giornate per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante“. Bentancur salterà dunque le prossime tre gare di campionato, considerando che le squalifiche subite in Supercoppa si scontano in Serie A. Un turno di stop anche per Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre Nedved e Paratici hanno ricevuto una multa di 5000 euro “per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale“.

