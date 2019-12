Nonostante l’intensa attività politica, in un clima di ormai perenne campagna elettorale, Matteo Salvini resta sempre informato sul mondo del pallone. Il leader della Lega, tifoso del Milan, ha inserito un riferimento ai rossoneri nel comizio tenuto ad Ancora. “Ieri abbiamo preso 5 pere“, il commento poco lusinghiero dell’ex ministro dell’Interno. Dal pubblico qualcuno gli ha fatto notare che la Juventus però ha perso la Supercoppa Italiana contro la Lazio, frase trasformata, da vero rapace d’area di rigore, in un’occasione per attaccare gli avversari politici: “non facciamo il ragionamento della sinistra, non voglio godere delle disgrazie altrui…“.

