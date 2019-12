Un gesto che ha fatto discutere, scatenando letteralmente i social, impazziti per quanto fatto da Cristiano Ronaldo nel corso della premiazione avvenuta al termine della Supercoppa Italiana.

Il portoghese infatti si è tolto la medaglia del secondo posto subito dopo averla ricevuta, non essendo abituato a quel tipo di riconoscimento. Quella di ieri infatti è stata la prima finale persa dopo 64 mesi, da quella Supercoppa spagnola del 2014 sfuggita contro l’Atletico Madrid. Una striscia di dieci finalissime vinte interrotta dalla Lazio, riuscita a trionfare nella notte di Ryadh. I social non hanno per niente apprezzato il gesto di Ronaldo, accusandolo di non saper perdere e di mancare di rispetto agli avversari. C’è stato anche chi ha preso le difese di CR7, sottolineando come sia quella la mentalità vincente che ogni allenatore vorrebbe dai suoi calciatori.

“Ronaldo’s not one for silver medals, is he?” 👀 CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019

