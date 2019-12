Alla cena di Natale della Lazio si respira un clima di grande euforia. I biancocelesti continuano ad andare alla grande in campionato e l’attuale terzo posto, a soli 3 punti da Juventus e Inter, inizia ad andare stretto ai ragazzi di Simone Inzaghi. Prima di concentrasi sulla prossima gara di campionato però, c’è la Supercoppa Italiana da giocare, proprio contro la Juventus battuta in campionato la scorsa settimana.

Ai microfoni di Lazio Style, Immobile chiede il supporto dei tifosi e punge i rivali che definisce ancora ‘arrabbiati’ per la sconfitta in campionato: “la spinta dei tifosi all’Olimpico si è fatta sentire, ma sono sicuro che in tanti andranno anche a Riad e saranno calorosi. Vista la forza del popolo laziale. Poi è strano andare a giocare in Arabia. La Juve sarà arrabbiata per il risultato del campionato. Sarà una partita difficile, una finale che dobbiamo preparare con il lavoro in allenamento, come stiamo facendo“.

