Dopo i vani tentativi di elezione del nuovo presidente della Lega Serie A dopo le dimissioni di Miccichè ecco arrivare un nuovo colpo di scena: anche Mario Cicala ha presentato oggi le sue dimissioni dal ruolo di commissario ad acta.

Cicala ha annunciato oggi la sua decisione al Presidente della Figc, che aveva intanto convocato un Consiglio federale per domani, per valutare proprio le ipotesi sul commissario ad acta dopo che Cicala “è stato sollevato un tema di incompatibilità per il ruolo ricoperto nella società Lazio come membro supplente del consiglio di sorveglianza“.

