Andrea Stramaccioni è pronto a fare ritorno in Italia. L’ex allenatore dell’Inter ha deciso di interrompere il suo rapporto con l’Esteghlal a causa di alcune irregolarità nei pagamenti degli stipendi. Il club iraniano avrebbe infatti aggirato irregolarmente alcune sanzioni internazionali rivolte al Paese del Golfo. Dopo i primi problemi iniziali, per i quali Stramaccioni aveva minacciato di lasciare il club, la situazione era migliorata fino ad una clamorosa rimonta che ha portato la squadra in testa al campionato per la prima volta dopo 6 anni. Stramaccioni era diventato dunque l’idolo dei tifosi che, appena hanno saputo del suo addio, hanno contestato aspramente la società, al punto che presidente e dirigenza dell’Esteghlal sarebbero sul punto di dimettersi.

Valuta questo articolo