Zlatan Ibrahimovic sa come far parlare di sè: nelle ultime ore, lo svedese è sulla bocca di tutti per le dichiarazioni rilasciate a GQ su Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic, che potrebbe presto tornare a vestire la maglia rossonera e, quindi, rendere interessante la sfida tra Milan e Juventus, giocando proprio contro CR7, ha lanciato delle frecciatine clamorose al collega portoghese.

“Il vero Ronaldo è solo il brasiliano”, ha affermato Ibrahimovic, prima di esprimere il suo parere sulla selta di CR7 di sposare il progetto bianconer: “per lui è stata una sfida andare alla Juventus? Una squadra che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Ca****e. Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in Serie B, per riportarla in Serie A e farla tornare ai vertici“.

