Episodio davvero clamoroso accaduto nella Serie B spagnola. La partita fra Rayo Valelcano e Albacete è stata sospesa quando la squadra ospite ha deciso di ritirarsi. Il motivo? I tifosi di casa hanno rivolto dei cori poco lusinghieri verso Roman Zozulya, attaccante dell’Albacete, accusandolo di essere un nazista. Il giocatore in passato aveva dichiarato apertamente le sue simpatie per l’estrema destra, caratteristica poco gradita dai tifosi del Rayo che nella passata stagione lo costrinsero a fare le valigie, annullando il prestito dal Betis. Tornato da avversario, Zozulya è stato bersagliato a suon di ‘Puto nazi’, ‘maledetto nazista’. L’arbitro ha inizialmente fermato la gara per qualche minuto, ma l’Albacete ha poi deciso per una drastica presa di posizione ritirando la squadra.

