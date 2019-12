Pau Gasol prenderà parte alla spedizione spagnola alla volta delle Olimpiadi di Tokyo 2020, come giocatore o in qualsiasi ruolo vorrà ricroprire. Il messaggio di Jorge Garbajosa, presidente della FEB, è stato piuttosto chiaro. Il cestista spagnolo si trova attualmente senza contratto, dopo il taglio dei Blazers che hanno rinunciato a lui visti i lunghi tempi di recupero dall’operazione al piede. Gasol sta continuando il suo recupero, mentre contemporaneamente lavora nel coaching staff degli stessi Blazers. Il veterano spagnolo ha intenzione di giocare un’ultima volta con la Spagna, ammesso che il fisico glielo permetta.

Il presidente della Federazione Spagnola, Jorge Garbajosa, ha annunciato: “farà il possibile, e anche l’impossibile, per esserci. Se Paul vuole e può, ci sarà. E se non sarà in campo, gli lasceremo fare quel che vuole fuori da campo. Possiamo aspettarlo in eterno“.

