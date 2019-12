E’ andato in scena oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: notizie non troppo positive per il Napoli, che ha beccato il Barcellona. Nessun problema, però, per il nuovo tecnico della squadra partenopea, che ha subito lanciato la carica sui social nonostante il periodo di crisi della squadra.

“Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura“, queste le parole di Gattuso sui social.

