Dominic Thiem ha deciso di alleggerire il proprio calendario in vista dell’annata 2020. Durante il 2019 infatti l’austriaco ha giocato troppo, arrivando sfiancato ad alcuni appuntamenti importanti, adesso dunque sta pensando di cambiare rotta in tal senso. Se in campo ha deciso di fare due passi avanti diventando più aggressivo ed accorciando un po’ gli scambi, Thiem ha al contempo deciso di accorciare anche il suo calendario, rinunciando anche ad uno dei tornei più importanti della stagione.

Secondo il programma stilato da Thiem assieme al suo staff infatti, il tennista dovrebbe saltare il Master 1000 di Montecarlo, torneo di preparazione al Roland Garros, appuntamento di punta per il buon Dominic. Un forfait che fa rumore, dato che Thiem sulla terra quest’anno sarà sempre nel novero dei favoriti, ma tant’è, l’austriaco ha deciso di centellinare le forze in questo 2020, con l’intento di andare all’assalto di uno Slam…

