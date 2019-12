Brilla Giorgia Bordignon a Doha, dove è in corso di svolgimento la sesta edizione dell’International Cup di sollevamento pesi in Qatar.

L’azzurra, impegnata nella categoria 64 kg, si è portata a casa uno splendido argento di totale con 221 kg: oro di strappo con 100 kg e bronzo di slancio con 121 kg. Al primo posto si è piazzata la nordcoreana Choe Hyo-sim con 229 kg di totale, mentre ha chiuso il podio l’indiana Rakhi Halder con 218 kg. Il prossimo appuntamento in calendario sarà in Italia, precisamente a Roma, dove dal 27 al 31 gennaio 2020 andrà in scena il primo appuntamento dell’anno olimpico, una Coppa del Mondo di categoria Silver dove saranno in palio punti importanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

