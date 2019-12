Michela Moioli guida la pattuglia italiana che prenderà parte giovedì 12 dicembre alle qualificazioni della prima tappa di Coppa del mondo snowboardcross a Montafon, le cui finali si disputeranno venerdì 13 dicembre.

L’appuntamento austriaco è stato in bilico fino a pochi fa, a causa della scarsa quantità di neve, tuttavia il grande lavoro degli organizzatori ha permesso di allestire ugualmente un tracciato, anche se di lunghezza inferiore rispetto alla consuetudine. “La neve è poca – racconta la campionessa olimpica – tuttavia gli organizzatori hanno fatto un miracolo per preparare la pista che è abbastanza corta, sui 600 metri, ma era impossibile fare di più. Personalmente mi sento bene, sono migliorata sotto tanti aspetti, adesso vediamo cosa succede perchè sarà la prima gara per tutti. Ho lavorato sui punti deboli, penso di avere una testa diversa rispetto all’anno scorso, tecnicamente mi sono concentrata sulla lateralità, perchè nello snowboard è importante per non spigolare e per muoversi meglio. Ho lavorato sull’agilità, mi aiuterà nella fase di partenza che non è mai stata il mio forte. Eppure è un fondamentale, dove pochi centesimi possono essere utili. Qui ho vinto qualche anno fa ma la pista è completamente nuova, le avversarie per la vittoria saranno le solite: Samkova e Jacobellis, tuttavia su questo genere di piste così corte, il campo delle pretendenti alla vittoria si allarga, perchè le avversarie di medio livello riescono a difendersi meglio. Bisognerà partire forte sin dai quarti di finale. Il mio primo obiettivo sarà quelo di tornare in cima al podio, mi manca dal marzo del 2018, poi penseremo alla classifica generale“.

Oltre a Moioli saranno in gara Omar Visintin, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Sofia Belingheri, Michele Godino, Matteo Menconi e Raffella Brutto.

