Sabato 21 dicembre 2019 sarà una giornata da ricordare per la squadra azzurra di snowboardcross. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono imposti nelle rispettive prove sulle pista di casa a Cervinia scrivendo una indimenticabile pagina di storia. Lacrime di gioia al traguardo per la 24enne campionessa olimpica, tornata al successo (l’undicesimo in Cdm) a quasi due anni di distanza dall’ultima vittoria ottenuta a Veysonnaz, in Svizzera, il 17 marzo del 2018. Una emozione indescrivibile per la bergamasca, che ha condiviso la gioia con Sofia Belingheri, terza e al primo podio in carriera. Da segnalare anche la prova brillante di Raffaella Brutto, decima ed eliminata per un soffio in semifinale proprio dalla Moioli.

L’Italia ha dominato anche tra gli uomini con Lorenzo Sommariva ed Emanuel Perathoner che si sono giocati la vittoria al fotofinish. A spuntarla è stato il 26enne di Genova, al primo trionfo in carriera. Una grandissima festa, con i due abbracciati poco dopo la linea d’arrivo, consci di aver siglato una doppietta da sogno. Soddisfatto anche Filippo Ferrari, bravo nel conquistarsi l’accesso alla Small Final: per il 20enne di Caldonazzo si tratta della prima top 10 in carriera. Più indietro Omar Visintin, eliminato ai quarti di finale.

Ordine d’arrivo SBX maschile Cdm Cervinia (Ita):

1. SOMMARIVA Lorenzo ITA

2. PERATHONER Emanuel ITA

3. SURGET Merlin FRA

4. BERG Paul GER

5. BOLTON Cameron AUS

6. GRONDIN Eliot CAN

7. HAEMMERLE Alessandro AUT

8. DUSEK Jakob AUT

9. BLOIS DE Glenn NED

10. FERRARI FIlippo ITA

11. KEARNEY Hagen USA

12. BECKHAUS Leon GER

Ordine d’arrivo SBX femminile Cdm Cervinia (Ita):

1. MOIOLI Michela ITA

2. TRESPEUCH Chloe FRA

3. BELINGHERI Sofia ITA

4. BROCKHOFF Belle AUS

5. GULINI Faye USA

6. SIEGENTHALER Sina SUI

7. SAMKOVA Eva CZE

8. CASANOVA Lara SUI

9. ODINE Meryeta CAN

10. BRUTTO Raffaella ITA

11. JACOBELLIS Lindsey USA

12. HEDIGER Sophie SUI