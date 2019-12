È partita benissimo la stagione di Michela Moioli nella Cdm femminile di snowboardcross. Sulla pista austriaca di Montafon, che le aveva regalato la vittoria nel 2017, la 24enne di Alzano Lombardo è arrivata fino alla Big Final, dove si è dovuta arrendere alla ceca Eva Samkova piazzandosi così al secondo posto. Per lei si tratta del 25esimo podio in carriera ottenuto dopo una ottima fase ad eliminazione diretta, nella quale spicca la grande rimonta effettuata in semifinale. Nella top 10 c’è spazio anche per l’altra italiana Raffella Brutto, ottava a referto.

Tra gli uomini a sorridere è Omar Visintin: il 30enne nato a Merano ha ben figurato sin dall’inizio arrivando a giocarsi la finale terminata al terzo posto. Si tratta di un risultato importante per l’atleta tesserato per l’Esercito, che ha centrato così il 13esimo podio della sua carriera. Giornata positiva anche per Lorenzo Sommariva, sesto al traguardo dopo una Small Final molto combattuta.

Ordine d’arrivo SBX Cdm Montafon (Aut):

1. Samkova Eva CZW

2. Moioli Michela ITA

3. Brockhoff Belle AUS

4. Bankes Charlotte GBR

5. Jacobellis Lindsey USA

6. Moenne Loccoz Nelly FRA

7. Trespeuch Chloe FRA

8. Brutto Raffaella ITA

Ordine d’arrivo SBX maschile Monfafon (Aut):

1. Haemmerle Alessandro AUT

2. Bolton Cameron AUS

3. Visintin Omar ITA

4. Eguibar Lucas ESP

5. Grondin Eliot CAN

6. Sommariva Lorenzo ITA

7. Hughes Jarryd AUS

8. Koblet Kalle SUI