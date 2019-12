Azzurri avanti in massa nelle qualificazioni della prima tappa stagionale di Coppa deol mondo di snowboardcross, sulla pista austriaca di Montafon. In campo maschile Emanuel Perathoner ha realizzato il quinto tempo, stacato di 62 centesimi dal tedesco Paul berg che ha realizzato il miglior tmepo in 39″60 davanti allo spagnolo Lucas Eguibar, all’australiano Cameron Bolton e all’austriaco Alessandro Haemmerle. Bene anche Tommaso Leoni ottavo, Omar Visintin nono, Lorenzo Sommariva dodicesimo, Michele Godino ventunesimo e Matteo Menconi ventitreesimo. Fra i 32 qualificati non è presente Filippo Ferrari, che ha realizzato il 39simo tempo.

Fra le donne il bottino èa ddirittura pieno, con Raffaella Brutto quarta, Michela Moioli sesta e Sofia Blingheri nona. Davanti a tutte la ceca Eva Samkova in 43″08 davanti alla britannica Charlotte Bankes e alla francese Chloe Trespeuch. Venerdì 13 dicembre si assegnano le vittorie a partire dalle ore 13, con diretta televisiva su Eurosport.

