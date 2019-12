Si è aperta nella maniera migliore la stagione dell’Italia nella Coppa del mondo di snowboard parallelo. Sulla pista russa di Bannoye, in Russia, Aaron March è riuscito a conquistare un prestigioso secondo posto nello slalom maschile: il 33enne nativo di Bressanone ha dimostrato grande confidenza sia nella fase di qualificazione, che nelle run a eliminazione diretta, arrivando a disputare la Big Final contro l’austriaco Andrea Prommegger, che lo ha beffato per soli 0″03.

March centra così l’undicesimo podio della carriera in Cdm in questa specialità, il dodicesimo in totale. Sul podio ci finisce anche l’ottimo Maurizio Bormolini, autore di una prestazione importante: il 25enne livignasco ha partecipato alla Small Final, dove è riuscito a battere l’austriaco Alexander Payer per 0″15. Per lui si tratta del terzo podio in Cdm, tutti ottenuti in gare di slalom, le precedenti due occasioni furono entrambe a Bad Gastein. Una grande prova di squadra quella realizzata dagli uomini diretti da Cesare Pisoni, con ben cinque azzurri nella top 10: l’esperto Roland Fischnaller, argento l’anno scorso nello slalom parallelo ai Mondiali di Park City, è arrivato quinto dopo avere realizzato il miglior tempo nelel qualificazioni, tre posizioni davanti a Mirko Felicetti, ottavo, mentre Daniele Bagozza è decimo.

La gara femminile è stata invece vinta dalla svizzera Julie Zogg davanti alla tedesca Selina Joerg, terza l’altra elvetica Ladoina Jenny. Ventiquattresima e fuori nelle qualificazioni Nadya ochner. Domenica 8 dicembre secondo appuntamento sulla pista russa con il gigante parallelo.

Ordine d’arrivo PGS maschile Bannoye (Rus):

1 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 1000.00

2 MARCH Aaron 1986 ITA 800.00

3 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 600.00

4 PAYER Alexander 1989 AUT 500.00

5 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 450.00

6 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 400.00

7 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 360.00

8 FELICETTI Mirko 1992 ITA 320.00

10 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 260.00

18 CORATTI Edwin 1991 ITA 130.00

Ordine d’arrivo PGS femminile Bannoye (Rus):

1 ZOGG Julie 1992 SUI 1000.00

2 JOERG Selina 1988 GER 800.00

3 JENNY Ladina 1993 SUI 600.00

4 ULBING Daniela 1998 AUT 500.00

5 RIEGLER Claudia 1973 AUT 450.00

6 KUROCHKINA Anastasia 2000 RUS 400.00

7 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER 360.00

8 DEKKER Michelle 1996 NED 320.00

24 OCHNER Nadya 1993 ITA 70.00

Valuta questo articolo