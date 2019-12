Charles Leclerc ha ricevuto ieri, ai Gazzetta Awards, il premio di Exploit dell’anno. A Milano, il monegasco della Ferrari è stato accompagnato da Mattia Binotto, col quale è nato un simpatico siparietto.

“Il sorpasso più bello? Quello in Brasile (su Sebastian; n.d.r.) spuntando fuori in frenata, uno all’esterno su Verstappen a Silverstone e il primo a Montecarlo alla Rascasse, non quando mi sono toccato…“, ha affermato Leclerc prima di venire colpito e affondato dal suo team principal: “a me è piaciuto quello che ti ha fatto Verstappen in Austria“.

