Se Jannik Sinner sta entusiasmando gli appassionati di tennis italiani dopo la sua splendida annata 2019, ci si domanda se anche in campo femminile sia in arrivo una giovane tennista capace di risollevare un movimento decisamente in calo dopo i fasti degli anni scorsi. Ebbene, le speranze azzurre sono riposte su una conterranea di Sinner, la 18enne Marion Viertler, classe 2001 e altoatesina come Jannik.

La giovane tennista si è presentata subito col botto, dato che alla sua prima volta in tabellone in un torneo ITF ha subito ottenuto la vittoria. In quel del Cairo la giovane azzurra è partita dalle qualificazioni, prima di eliminare giorno dopo giorno tutte le avversarie che si è trovata di fronte, sino alla vittoria in finale sulla beniamina di casa Lamis Alhussein Abdel Aziz con un netto 6-1 6-4. “Siamo partiti con l’ambizione di superare le qualificazioni e ottenere il mio primo punto ITF – le parole dell’altoatesina riportate dal sito della FIT – sinceramente non mi aspettavo di poter giocare a questo livello, ma partita dopo partita cresceva l’autostima e di pari passo anche la fiducia nei miei mezzi”. L’autostima è un’arma trascinante per questi giovani rampolli del tennis italiano, proprio come Sinner adesso anche la Viertler è attesa a nuove imprese, il futuro del movimento femminile è nelle sue mani.

