Jannik Sinner ha sorpreso tutti nell’annata appena conclusa da numero 78 al mondo. Il giovane tennista azzurro ha lasciato a bocca aperta non solo gli appassionati italiani, ma anche i fenomeni del tennis mondiale quali Djokovic e Nadal, i quali hanno mostrato interesse nei confronti dell’altoatesino. Adesso Jannik Sinner si appresta a vivere un 2020 ricco di aspettative e dovrà essere bravo a gestire la pressione crescente che adesso c’è attorno al suo nome.

In questo il suo coach Riccardo Piatti avrà un ruolo fondamentale. Proprio l’allenatore di Sinner nelle ultime ore ha fatto sapere quale sarà il suo programma per quanto concerne l’inizio di stagione del giovane Jannik. In primis il tennista azzurro attenderà di sapere se avrà una wild card per il torneo di Doha, per poi fiondarsi a capo fitto sugli Australian Open, secondo Slam al quale parteciperà. L’obiettivo di vincere la prima partita in uno Slam è senz’altro alla portata di Sinner, il quale ci proverà con tutto sé stesso. Dopodiché è già definito il programma per il proseguo della stagione: Montpellier, Rotterdam e Marsiglia completeranno infatti l’inizio ricco di impegni del giovane Jannik. Da numero 78 al mondo adesso ci si attende un ulteriore crescita dal ragazzino prodigio, pronto a diventar grande.

